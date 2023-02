Antony Blinken lance un appel aux dons pour les victimes des séismes en Türkiye et en Syrie

Bakou, 13 février, AZERTAC

Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a appelé à soutenir les campagnes de dons en faveur des victimes des séismes dévastateurs en Türkiye et en Syrie, indique l’agence de presse Anadolu.

Dans un tweet partagé au soir du dimanche, Blinken a écrit : « Alors que vous regardez le match Kansas City-Philadelphia Eagles avec vos amis et votre famille, veuillez prendre un moment pour écouter l'appel à aider les personnes dans le besoin en Türkiye et en Syrie ».

L'État de l'Arizona a accueilli le match de la finale de la Nationale Football League (NFL), entre les équipes des Chief’s de Kansas City et les Eagles de Philadelphie.

Le tweet du secrétaire d’Etat américain comportait un lien vers la campagne menée par l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) pour soutenir les victimes des tremblements de terre.

Avant le coup d'envoi du match, la présentatrice a déclaré : « Alors que nous nous préparons ici pour le grand Super Bowl entre les Chief’s de Kansas City et les Eagles de Philadelphie, nous reconnaissons également la dévastation en Türkiye et en Syrie, alors que ces pays subissent les conséquences de tremblements de terre qui ont coûté la vie à des milliers de personnes ».

« Nous leur adressons nos prières et exhortons les fans à visiter le site Web dédié au soutien des efforts de secours », a-t-elle ajouté.

Un séisme, d’une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter, a secoué la Türkiye et la Syrie, lundi à l'aube, suivi d'un autre tremblement de terre quelques heures plus tard, d'une magnitude de 7,6 degrés. Les secousses ont causé d'énormes pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants dans les deux pays.