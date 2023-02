L'Arabie Saoudite envoie un astronaute et une astronaute à la Station spatiale internationale

Bakou, 13 février, AZERTAC

Le Royaume d’Arabie saoudite a annoncé, aujourd’hui, l’envoi de la première astronaute saoudienne, Rayyanah Barnawi, et du premier astronaute saoudien, Ali AlQarni, à la Station spatiale internationale au cours du deuxième trimestre de 2023, selon l’agence de presse officielle saoudienne (SPA).

Cela vise à renforcer les capacités nationales en matière de vols habités afin de servir l’humanité et de tirer parti des opportunités prometteuses offertes par le secteur spatial et ses industries internationaux, ainsi que de contribuer à la recherche scientifique dans de nombreux aspects tels que la santé, la durabilité et la technologie spatiale.

Les astronautes (Rayyanah Barnawi et Ali AlQarni) rejoindront l’équipage de la mission spatiale AX-2. A noter que le vol spatial sera lancé des Etats-Unis vers la Station spatiale internationale.

En outre, le programme saoudien de vols spatiaux habités comprend la formation de deux autres astronautes sur toutes les exigences de la mission (Mariam Fardous et Ali AlGhamdi).

Son Excellence le président de la Commission spatiale saoudienne, l’ingénieur Abdullah Bin Amer Al-Swaha, a précisé que le Royaume, à la lumière du soutien illimité des dirigeants et à travers le programme des astronautes, cherche à activer les innovations scientifiques au niveau des sciences spatiales, à renforcer sa capacité à mener de manière indépendante ses propres recherches qui refléteront positivement l’avenir de l’industrie et du pays, à accroître l’intérêt des diplômés dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques et à développer le capital humain en attirant les talents et les compétences nécessaires.

Dans un contexte similaire, Son Excellence Mohammed Bin Saud Al-Tamimi, PDG de la Commission spatiale saoudienne, a expliqué que le soutien et l’autonomisation des dirigeants pour la commission spatiale saoudienne sont considérés comme le moteur principalles qui a réduit les obstacles et les défis et permis des sauts majeurs du Royaume dans le secteur spatial.

Affirmant que les vols spatiaux habités sont un symbole de la supériorité et de la compétitivité mondiale des pays dans de nombreux domaines tels que la technologie, l’ingénierie, la recherche et l’innovation.

Ajoutant que cette mission est également historique comme elle fera du Royaume l’un des rares pays au monde à amener simultanément deux astronautes de la même nationalité à bord de la Station spatiale internationale.

La Commission spatiale saoudienne indique que ce programme est en coopération avec un groupe d’entités, dirigé par le ministère de la Défense, le ministère des Sports, l’Autorité générale de l’aviation civile et l’hôpital spécialisé et centre de recherche du roi Faisal, en plus de partenaires internationaux tels que Axiom Space, spécialisé dans les vols spatiaux habités et le développement d’infrastructures spatiales aux Etats-Unis.

Il convient également de noter que la Commission spatiale saoudienne avait déjà lancé le programme saoudien de vols spatiaux habités.

Ce vol fait partie intégrante d’un programme complet visant à former et qualifier des cadres saoudiens expérimentés pour s'engager dans des vols spatiaux habités, et pour participer à des expériences scientifiques, des recherches internationales et à de futures missions spatiales qui contribuent à réaliser les objectifs de la Vision 2030 du Royaume.