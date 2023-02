Le président Ilham Aliyev : Les relations italo-azerbaïdjanaises garantissent les intérêts d’une vaste géographie

Bakou, 13 février, AZERTAC

Les relations italo-azerbaïdjanaises garantissent non seulement les intérêts des deux pays, mais aussi les intérêts d'une vaste géographie, a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, lors de la cérémonie de pose de la première pierre d’une centrale thermique, la plus grande de la période suivant le rétablissement de l’indépendance de l’Azerbaïdjan.

« Je dois également préciser que notre coopération ne se limite pas uniquement au secteur de l'énergie. L'Italie est le principal partenaire commercial de l'Azerbaïdjan. Actuellement, un nouveau bâtiment de l'Université italo-azerbaïdjanaise est en cours de construction à Bakou. Les entreprises italiennes sont très activement impliquées dans les travaux de restauration et de reconstruction des territoires libérés, ainsi que la restauration et construction de monuments religieux, la construction et conception de musées de la victoire. En d'autres termes, il s'agit vraiment d'un partenariat très stratégique, et bien sûr, la cérémonie d'aujourd'hui le montre une fois de plus », a déclaré le président Ilham Aliyev.