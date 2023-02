Le président de la République reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur de Saint-Marin en Azerbaïdjan MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 14 février, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu, mardi 14 février, les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Saint-Marin en Azerbaïdjan, John Mazza.

L’ambassadeur a remis ses lettres de créance au président de la République.

Le président Ilham Aliyev s’est entretenu avec l’ambassadeur.

Le chef de l’Etat a déclaré qu’il existait des opportunités pour étendre les relations entre les deux pays dans les domaines politique, économique et touristique, et que les contacts à cet égard avaient été intensifiés encore davantage.

Le président Ilham Aliyev a évoqué avec plaisir la visite des dirigeants de Saint-Marin en Azerbaïdjan en 2015, déclarant espérer que des visites mutuelles de différents niveaux auraient un impact positif sur le développement des relations entre les deux pays.

L’ambassadeur John Mazza a souligné l’existence de grandes opportunités pour le développement des relations entre les deux pays, faisant part de l’intérêt de Saint-Marin pour l’approfondissement des relations avec l’Azerbaïdjan et l’expansion de la coopération dans les domaines politique, culturel et touristique. L’ambassadeur a dit qu’il effectuerait régulièrement des visites en Azerbaïdjan, qu’il tiendrait des réunions avec les organes compétents de l’État et qu’il n’épargnerait pas ses efforts pour le développement des relations.

Soulignant que Saint-Marin entretenait des relations très étroites avec l’Italie, le diplomate a mis l’accent sur l’existence des opportunités de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de l’éducation et du tourisme.

A son tour, le président de la République a fait savoir que son pays entretenait de très bonnes relations avec l’Italie ainsi qu’avec le Vatican, ajoutant que les relations italo-azerbaïdjanaises se développaient au niveau du partenariat stratégique. Le président Ilham Aliyev a également rappelé avec plaisir ses visites au Vatican et les visites des papes en Azerbaïdjan. Il a souligné l’existence de bonnes opportunités de coopération entre les deux pays. Le chef de l’Etat a mis en valeur l’importance d’établir des relations directes entre les milieux d’affaires d’Azerbaïdjan et de Saint-Marin, de présenter les opportunités touristiques de Saint-Marin dans son pays, ainsi que d’élargir les opportunités de coopération dans le domaine de l'éducation.