Recep Tayyip Erdogan : Le nombre de personnes extraites vivantes des décombres s'élève à plus de 8 000

Bakou, 14 février, AZERTAC

« Le nombre de personnes extraites vivantes des décombres par les équipes de recherche et de sauvetage s'élève à plus de 8 000 », a déclaré le président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, selon l’agence de presse Anadolu.

Le chef de l'État turc a fait une allocution, par message vidéo, en marge du Sommet mondial des gouvernements qui se tient à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Recep Tayyip Erdogan a expliqué que les équipes de recherche et de sauvetage ont extrait plus de 8 000 personnes vivantes des décombres des séismes qui ont frappé le sud de la Türkiye la semaine dernière.

Il a également mentionné qu'un grand nombre des plus de 81 000 personnes blessées lors des tremblements de terre ont pu quitter les hôpitaux.

« Je voudrais remercier une fois de plus tous les pays amis et frères qui ont collecté de l'aide pour notre nation jour et nuit, qui ont soutenu nos efforts de recherche et de sauvetage avec leurs équipes, et qui ne nous ont pas oubliés dans leurs prières », a-t-il ajouté.

« La Türkiye, qui fait face à l'une des plus grandes catastrophes naturelles non seulement de son histoire mais aussi de l'histoire de l'humanité, n'oubliera jamais l'amitié dont vous avez fait preuve en ce jour sombre. »

La catastrophe du tremblement de terre a « une fois de plus montré l'importance de la solidarité internationale », a-t-il souligné, la Türkiye ayant reçu des messages de soutien et de condoléances de plus de 100 pays, dont les Émirats arabes unis qui accueillent le sommet.

Le 6 février, deux tremblements de terre très puissants ont frappé le sud de la Türkiye.

Les secousses de magnitude 7,6 et 7,7 ont également causé des destructions dans le nord de la Syrie.

Plus de 31 600 personnes ont été tuées en Türkiye, selon les derniers chiffres officiels, tandis que le nombre de morts a dépassé les 3 600 en Syrie.