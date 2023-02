Le président Ilham Aliyev : Les contacts ont été intensifiés pour étendre les relations entre l’Azerbaïdjan et Saint-Marin

Bakou, 14 février, AZERTAC

« Il existe des opportunités pour étendre les relations entre l’Azerbaïdjan et Saint-Marin dans les domaines politique, économique et touristique, et les contacts à cet égard ont été intensifiés encore davantage », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lorsqu’il a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Saint-Marin en Azerbaïdjan, John Mazza.

Au cours de l’entretien avec l’ambassadeur, le président de la République a évoqué avec plaisir la visite des dirigeants de Saint-Marin en Azerbaïdjan en 2015, déclarant espérer que des visites mutuelles de différents niveaux auraient un impact positif sur le développement des relations entre les deux pays.

Le président Ilham Aliyev a mis en valeur l’importance d’établir des relations directes entre les milieux d’affaires d’Azerbaïdjan et de Saint-Marin, de présenter les opportunités touristiques de Saint-Marin en Azerbaïdjan, ainsi que d’élargir les opportunités de coopération dans le domaine de l’éducation. Le président de la République a également évoqué les très bonnes relations de l’Azerbaïdjan avec l’Italie ainsi qu’avec le Vatican, ajoutant que les relations italo-azerbaïdjanaises se développaient au niveau du partenariat stratégique.