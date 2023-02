Le président de la République : Le soutien de l’Angola à la présidence azerbaïdjanaise du MNA est très apprécié

Bakou, 14 février, AZERTAC

« Les relations politiques entre l’Angola et l’Azerbaïdjan ont un bion niveau, il y a de grandes opportunités pour le développement de la coopération bilatérale dans les domaines de l’économie et du commerce. Il existe de larges opportunités de coopération entre les deux pays surtout dans le domaine de l’énergie », le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de son entretien avec le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’Angola en Azerbaïdjan, Augusto da Silva Cunha, qui lui a remis ses lettres de créance mardi 14 février.

Le président azerbaïdjanais a salué le soutien de l’Angola dans le cadre de la présidence azerbaïdjanaise du Mouvement des non-alignés. Le chef de l’Etat a souligné que l’Azerbaïdjan avait avancé une initiative selon laquelle un pays assumant la présidence du Mouvement devrait devenir de manière tournante membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, évoquant l’importance de mener entre les États membres du Mouvement des non-alignés des consultations sur ce sujet.

« Quand l’Azerbaïdjan a pris la présidence du Mouvement des non-alignés, j’ai souligné que les problèmes des États membres de l’organisation resteraient à l’ordre du jour, et l’Azerbaïdjan attache une grande importance à cette question », a souligné le président Ilham Aliyev lors de l’entretien.