Le Directeur général de l’ICESCO présente ses condoléances aux victimes du séisme survenu en Türkiye

Bakou, 14 février, AZERTAC

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), et une délégation des responsables de l’Organisation ont visité, lundi 13 février 2023, le siège de l’ambassade de la République de Türkiye à Rabat afin de présenter leurs condoléances aux victimes du séisme ayant fait des milliers de morts et de blessés en Türkiye, selon le site Internet de l’ICESCO.

Le Directeur général de l’ICESCO et la délégation l’accompagnant ont été reçus par l’ambassadeur de la République de Türkiye auprès du Royaume du Maroc, S.E. M. Omer Faruk Dogan, qui a exprimé ses remerciements et sa gratitude pour cette visite, en soulignant que ce séisme dévastateur a frappé une zone de plus de 700.000 km², touchant ainsi plus de 5 millions de citoyens turcs.

Pour sa part, le Directeur général de l’ICESCO a exprimé, en son propre nom et au nom de tous les employés de l’Organisation, ses sincères condoléances et sa sympathie aux familles des victimes, au gouvernement et au peuple de la République de Türkiye, en précisant que l’Organisation est disposée à apporter tout le soutien et l’accompagnement requis par la situation dans ses domaines de compétence.