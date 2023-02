Communiqué de la Présidence de la République

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev a donné le 14 février un coup de fil au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine.

Au cours de l’entretien téléphonique, les parties ont discuté des perspectives de la coopération économique et commerciale, y compris la mise en œuvre des projets communs dans les domaines de l’énergie et des transports.

La situation actuelle dans la région du Caucase du Sud a aussi fait l’objet d’un échange de vues. L’importance de prendre des mesures pour assurer la stabilité et la sécurité à la frontière entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie a été mise en valeur. Dans ce contexte, l’accent a été mis sur l’importance de la mise en œuvre inconditionnel des accords appropriés conclus à haut niveau entre l’Azerbaïdjan, l’Arménie et la Russie.

Il a été souligné que les contacts se poursuivraient sous divers formats.