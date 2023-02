Le président Ilham Aliyev : Les relations azerbaïdjano-serbes reposent sur une amitié solide, une confiance et une compréhension mutuelles

Bakou, 15 février, AZERTAC

« Les relations entre l’Azerbaïdjan et la Serbie reposent sur une amitié solide, une confiance et une compréhension mutuelles. Voir nos liens étroits entre les États et notre coopération qui s’enrichit de nouveaux contenus de jour en jour suscite une grande satisfaction », indique le message de félicitations adressé par le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a son homologue serbe Aleksandar Vučić à l’occasion de la fête nationale de la République de Serbie.

« Le niveau élevé de nos relations politiques actuelles, les nombreuses visites mutuelles, les documents signés et les projets mis en œuvre jouent un rôle important dans l’élargissement de nos relations et l’approfondissement de notre interaction. Comme sur le plan bilatéral, nos pays coopèrent avec succès aussi au sein des organisations internationales », lit-on dans le message de félicitations.

Dans son message, le président de la République se dit convaincu que le partenariat stratégique azerbaïdjano-serbe et la coopération mutuellement bénéfique dans les domaines politique, économique et commercial, énergétique, de transport et logistique, de défense et autres continueront d’évoluer de manière dynamique.