Türkiye : une femme sauvée après les 222 heures passées sous les décombres VIDEO

Bakou, 15 février, AZERTAC

À la 222ème heure qui a suivi le tremblement de terre, de Kahramanmaras, dans le sud de la Türkiye, Melike Imamoglu, 42 ans, a été extraite vivante des décombres dans le district Onikişubat de la province, informe l’agence Anadolu.

Selon les informations reçues, mercredi, les équipes de secours ont déterminé qu’une personne était vivante sous les décombres de l’immeuble "Özdemirler" dans le quartier Hayrullah.

Grâce au travail des équipes, Melike Imamoglu, 42 ans, a été secourue à la 222ème heure qui a suivi la catastrophe. Imamoglu a été remise aux équipes médicales après une première intervention sur place.

Le 6 février courant, un tremblement de terre de magnitude 7,7 sur l’échelle de Richter a frappé le sud de la Türkiye et le nord de la Syrie, suivi quelques heures plus tard d'un autre séisme d’une magnitude de 7,6 et de violentes répliques, qui ont causé d’énormes pertes en vies humaines et d’importants dégâts dans les deux pays.