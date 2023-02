La première vice-présidente azerbaïdjanaise partage une publication liée à l’anniversaire de l’académicien Arif Pachaïev

Bakou, 15 février, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a partagé sur sa page Instagram officielle une publication relative à l'’anniversaire de l’académicien Arif Pachaïev, l’un des représentants de renom de l’élite scientifique azerbaïdjanaise.

« Un homme au grand cœur, radieux et gentil ! Joyeux anniversaire à toi ! Je te souhaite excellente santé et bonne humeur ! Tu es un bon père et un grand-père attentionné ! Nous t’aimons à l’infini ! Que ta vie soit longue ! Qu’Allah le Très Haut protège tous les parents ! », lit-on dans la publication de la première vice-présidente.