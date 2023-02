L’Azerbaïdjan et l’Italie discutent de leur coopération en matière des PME

Bakou, 15 février, AZERTAC

Orkhan Mammadov, président du Conseil d’administration de l’Agence azerbaïdjanaise pour le développement des Petites et Moyennes entreprises (KOBIA), a rencontré Amedeo Teti, chef de l’implication des investissements étrangers du ministère italien des Entreprises et du Made in Italy.

Le potentiel d'expansion des relations entre les PME azerbaïdjanaises et italiennes a été évoqué lors de la rencontre. Les parties ont également procédé à un échange de vues sur les perspectives de la coopération entre les entreprises des deux pays.