Moments d’une vie dédiée au peuple : 1981

Bakou, 15 février, AZERTAC

A l’occasion du 100e anniversaire de la naissance d’Heydar Aliyev, éminent homme politique et homme d'État, fondateur de l'Azerbaïdjan indépendant moderne, l’AZERTAC présente les moments les plus importants de la vie et des activités politiques exceptionnelles du leader national par ordre chronologique.

Le 13 février. Le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste d’Azerbaïdjan, Heydar Aliyev, a prononcé un discours lors de la réunion des militants du parti et de l’économie de la république.

Le 1er avril. Il a rencontré des militants du parti et de l’économie de la région d’Aghdam.

Le 5 avril. Il a participé au 5e Congrès des cinéastes azerbaïdjanais.

Le 8 avril. Il a prononcé un discours lors de la réunion des agronomes de la république.

Le 10 avril. Il est intervenu lors de la réunion des militants du parti et de l’économie de la ville de Soumgaït.

Le 11 avril. Il a prononcé une allocution à la cérémonie solennelle dédiée au 60e anniversaire de la création du Théâtre national d’art dramatique russe d’Azerbaïdjan Samad Vourgoun.

Le 15 mai. Il a présenté un rapport lors de la session plénière du Comité central du Parti communiste d’Azerbaïdjan.

Le 7 juin. Il a pris part à la cérémonie d’ouverture de la Maison de la créativité dans le bourg de Chuvelan.

Le 12 juin. Il est intervenu lors du 7e Congrès des écrivains azerbaïdjanais.

Le 19 juin. Il a prononcé un discours lors de la réunion des militants du parti et de l’économie.

Le 3 juillet. Il a effectué une visite dans la région d’Aghdach.

Le 6 juillet. Il a tenu la réunion régionale des militants du parti et de l’économie des régions productrices de coton.

Le 8 juillet. Il a participé à la cérémonie d’inauguration de la Maison du livre à Bakou.

Le 25 juillet. Il est intervenu la réunion des militants du parti et de l’économie de la région d’Ismayilli.

Le 31 août. Il a eu une rencontre avec le célèbre explorateur et scientifique norvégien Thor Heyerdahl.

Le 5 septembre. Il est intervenu à la réunion des militants du parti et de l’économie de la région de Berdé.

Le 8 septembre. Il a tenu une réunion régionale des dirigeants de régions productrices de coton.

Le 14 septembre. Il a effectué une visite dans la région de Chamakhy.

Le 15 septembre. Il est intervenu à la réunion régionale des régions viticoles.

Les 21 et 22 septembre. Il a prononcé un discours au 12e Congrès Mendeleïev sur la chimie générale et appliquée organisé à Bakou.

Le 26 septembre. Il a prononcé une allocution lors de la cérémonie solennelle consacrée au 60e anniversaire de la fondation de l’Institut du pétrole et de la chimie.

Le 6 octobre. Il a reçu les invités, arrivés à Bakou pour assister à la cérémonie de jubilé dédiée au 840e anniversaire de la naissance de Nizami Gandjavi.

Les 21 et 22 octobre. Il a rencontré des ouvriers travaillant dans le chantier de la Centrale électrique régional d’Etat à Minguétchévir.

Le 23 octobre. Il a prononcé un discours lors de la cérémonie consacrée au 70e anniversaire de la naissance de l’écrivain Mirzé Ibrahimov.

Le 26 octobre. Il a visité l’école secondaire du village de Khaldan.

Le 18 novembre. Le journal « Literaturnaïa gazeta » a publié une interview intitulée « Que la justice prévale »

Le 24 novembre. Il a pris part à la cérémonie consacrée au 780e anniversaire de la naissance du grand érudit et penseur azerbaïdjanais Nasreddin Toussi.

Le 27 novembre. Il a visité l’exposition « Monuments historiques et culturels de l’Azerbaïdjan ».

Le 30 novembre. Il a participé au 7e Congrès de la Communauté théâtrale d’Azerbaïdjan.

Le 1er décembre. Il a pris part à la cérémonie dédiée au 100e anniversaire de la naissance de l’acteur Husseyn Arablinski.

Le 5 décembre. Il s’est rendu dans la région d’Ismayilli touchée par le tremblement de terre.

Le 10 décembre. Il a prononcé un discours lors de la cérémonie de remise des prix aux Poètes du peuple azerbaïdjanais.

Le 10 décembre. Il a prononcé un discours lors de la cérémonie solennelle dédiée au 10e anniversaire de la fondation de l’Internat Djamchid Nakhtchivanski (actuel Lycée militaire Djamchid Nakhtchivanski).

Le 11 décembre. Il a prononcé un discours lors de la cérémonie de remise des prix aux Poètes du peuple Suleyman Rustem et Balach Azeroglou.

Le 23 décembre. Il a prononcé une allocution lors de la cérémonie organisée à l’occasion du 60e anniversaire de la fondation de l’Institut pédagogique d’Azerbaïdjan (actuelle Université pédagogique d’État d'Azerbaïdjan).

XXX

Le 29 septembre, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a signé un décret portant déclaration de l’an 2023 « Année Heydar Aliyev » dans le pays. Le 10 mai 2023 marquera le 100e anniversaire de la naissance d’Heydar Aliyev, leader national du peuple azerbaïdjanais, fondateur de l’État azerbaïdjanais indépendant, homme politique et homme d’État exceptionnel.