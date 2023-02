La production industrielle en baisse de 1,1% dans la zone euro et de 0,4% dans l’UE, selon l’Eurostat

Bakou, 15 février, AZERTAC

En décembre 2022, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a diminué de 1,1% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE, par rapport à novembre 2022, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

En novembre 2022, la production industrielle avait augmenté de 1,4% dans la zone euro et de 1,2% dans l'UE. En décembre 2022 par rapport à décembre 2021, la production industrielle a diminué de 1,7% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE. La moyenne annuelle de la production industrielle pour l’année 2022, par rapport à l’année 2021, a augmenté de 0,9% dans la zone euro et de 1,9% dans l’UE.

Comparaison mensuelle par grands secteurs industriels et par États membres

Dans la zone euro en décembre 2022, par rapport à novembre 2022, la production des biens intermédiaires a diminué de 2,8%, celle des biens de consommation durables de 1,4%, celle des biens de consommation non durables de 1,0% et celle des biens d’investissement de 0,4%, tandis que la production d’énergie a augmenté de 1,3%.

Dans l'UE, la production des biens intermédiaires a diminué de 2,4%, celle des biens de consommation durables de 0,7% et celle des biens d’investissement de 0,3%, tandis que la production des biens de consommation non durables a augmenté de 1,0%, et celle de l’énergie de 1,3%.

Parmi les États membres pour lesquels les données sont disponibles, les plus fortes baisses mensuelles ont été enregistrées en Irlande (-8,5%), au Luxembourg (-5,2%) et en Lituanie (-4,0%). Les plus fortes hausses ont été observées au Danemark (+13,5%), au Portugal (+4,1%) et en Hongrie (+3,8%).

Comparaison annuelle par grands secteurs industriels et par États membres

Dans la zone euro, en décembre 2022, par rapport à décembre 2021, la production de l’énergie a diminué de 9,3%, celle des biens intermédiaires de 6,9%, celle des biens de consommation durables de 1,3%, tandis que la production des biens d’investissement est restée stable et celle des biens de consommation non durables a augmenté de 7,9%.

Dans l'UE, la production de l’énergie a diminué de 9,5%, celle des biens intermédiaires de 6,2% et celle des biens de consommation durables de 2,1%, tandis que la production des biens d’investissement a augmenté de 1,7%, et celle des biens de consommation non durables de 11,1%.

Parmi les États membres pour lesquels les données sont disponibles, les plus fortes baisses annuelles ont été enregistrées en Slovaquie (-13,1%), en Estonie (-11,5%) et au Luxembourg (-8,4%). Les plus fortes hausses ont été observées au Danemark (+26,1%), à Malte (+17,1%), en Hongrie et en Pologne (+5,8% chacune).