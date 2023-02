Le président azerbaïdjanais : Nous attachons une importance particulière au développement des relations avec la Lituanie

Bakou, 16 février, AZERTAC

Il existe de bonnes relations entre l'Azerbaïdjan et la Lituanie, et nous attachons une importance particulière au développement de ces relations, indique la lettre de félicitations adressée par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à son homologue lituanien Gitanas Nauseda à l'occasion de la fête nationale de la République de Lituanie.

« Je me souviens avec plaisir de la rencontre tenue avec vous à Davos le mois dernier. Je crois qu'à l'heure actuelle, de bonnes opportunités se sont formées pour l'expansion des relations entre nos pays dans divers domaines et pour définir de nouvelles orientations de notre coopération », lit-on dans la lettre.

Le chef de l'Etat s’est dit confiant que les relations azerbaïdjano-lituaniennes et la coopération mutuellement bénéfique continueraient à se développer et à se renforcer tant sur une base bilatérale que dans le cadre de l'Union européenne, et a souhaité la paix et la prospérité au peuple lithuanien ami.