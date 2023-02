Séisme en Türkiye : le bilan s’élève à 36 187 morts

Bakou, 16 février, AZERTAC

Au moins 36 187 personnes sont mortes suite aux deux puissants tremblements de terre qui ont secoué le sud de Türkiye lundi 6 février, a annoncé jeudi la Direction de la gestion des catastrophes et des urgences (AFAD).

Les tremblements de terre de magnitude 7,7 et 7,6 du 6 février, centrés dans la province de Kahramanmaras, ont touché plus de 13 millions de personnes dans 11 provinces, dont Kahramanmaras, Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Sanliurfa et Elazig.

Plusieurs pays de la région, dont la Syrie et le Liban, ont également ressenti les fortes secousses qui ont frappé Türkiye en l’espace de moins de 10 heures.

Plus de 253 000 membres du personnel de recherche et de sauvetage travaillent actuellement sur le terrain, a déclaré l'AFAD dans son communiqué.

Au moins 216 347 personnes ont été évacuées des régions touchées par le séisme jusqu’à présent, a ajouté la Direction.

Le ministère turc des Affaires étrangères a déclaré jeudi qu’un total de 7 098 membres du personnel étranger de 74 pays poursuivaient actuellement leurs efforts sur le terrain. (Anadolu)