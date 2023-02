L’ICESCO lance la « Table ronde des ambassadeurs » avec un colloque sur la diplomatie multilatérale et le développement durable

Bakou, 16 février, AZERTAC

Le siège de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a vu le lancement de la « Table ronde de l’ambassadeur », un programme comprenant une série de colloques qui accueillent des personnalités du corps diplomatique pour parler de leur expertise et de leurs expériences et discuter avec les jeunes professionnels de l’ICESCO, afin d’enrichir leurs connaissances dans le domaine des relations internationales et de la diplomatie et leur permettre de communiquer avec des personnalités diplomatiques inspirantes, selon le site de l’ICESCO.

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, a prononcé le discours d’ouverture du Programme, le mercredi 15 février 2023, où il a accueilli la première invitée du Programme, l’Ambassadrice Astana Abdulaziz, Ambassadrice de Malaisie au Maroc. Dr AlMalik a également souligné que la diplomatie multilatérale est devenue le facteur clé du développement, des droits de l’homme, de la paix et de la sécurité dans le monde, et une nécessité à la lumière des changements géopolitiques mondiaux, des défis climatiques et sanitaires résultant des épidémies, et d’autres questions transcontinentales.

En outre, le Directeur général a déclaré que l’ICESCO cherche à promouvoir la communication civilisationnelle entre les pays du monde, à ancrer les valeurs humaines et à nourrir le sentiment d’appartenance et de libre arbitre, ajoutant que l’Organisation accorde une attention particulière, dans son plan d’action biennal pour 2022-2023, au renforcement des capacités et à l’affinement des compétences des jeunes et des femmes afin de relever les défis environnementaux et de parvenir à un développement durable.

Après le discours d’ouverture, M. Omar Hamed, Chef de la Section des Partenariats stratégiques au Secteur des Partenariats et de la Coopération internationale, a donné un aperçu du parcours réussi de l’Amb. Astana Abdulaziz, Doyenne du Corps Diplomatique Asiatique au Royaume du Maroc.

Au début de sa conférence, l’ambassadrice de Malaisie à Rabat a déclaré que la diplomatie multilatérale est un système international qui cherche à utiliser les connaissances pour résoudre les conflits, ce qui permet de traiter avec des individus, des organismes et des organisations d’horizons divers. Elle a ajouté que le but derrière la création des Nations Unies était la préservation de la paix et de la dignité humaine et la prévention des conflits, des guerres et des défis auxquels nous sommes confrontés tels que la violence, l’extrémisme et les maladies.

Elle a également salué le programme des jeunes professionnels, qui offre aux jeunes du monde islamique la possibilité d’explorer leurs points de vue sur les questions et les défis internationaux, leur recommandant de se tenir au courant des questions et des relations internationales afin d’avoir une meilleure idée du rôle des diplomates dans la réalisation du développement durable et la promotion des droits de l’homme.

En outre, Mme Abdulaziz a déclaré que la pandémie de COVID-19 a mis en évidence le besoin urgent de promouvoir le système de diplomatie multilatérale, étant donné son rôle clé dans le dépassement et le rétablissement de la crise par la solidarité et la coopération internationales, notant que la Malaisie cherche à capitaliser sur cette forme de diplomatie pour réaliser des progrès et des succès globaux.

Après la conférence de l’ambassadeur, M. Mohamed Hedi Shili, Chef du Département des Affaires juridiques et des Normes internationales à l’ICESCO, a animé une session de discussion sur l’importance de la diplomatie multilatérale pour relever les défis mondiaux actuels. L’Ambassadrice a répondu aux questions des jeunes professionnels et a échangé des idées et des points de vue avec eux sur ce sujet.