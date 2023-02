Séisme : l’ONU a besoin d’un milliard de dollars pour aider des millions de personnes en Türkiye

Bakou, 17 février, AZERTAC

Les Nations Unies ont lancé jeudi un appel de fonds d’un milliard de dollars afin que les agences humanitaires puissent aider, sur une période de trois mois, plus de 5 millions de personnes en Türkiye touchées par les séismes dévastateurs de la semaine dernière, en soutien à la réponse dirigée par le gouvernement turc, selon le site web de l’ONU.

« La population de Türkiye éprouve une douleur indescriptible », a déclaré le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence, Martin Griffiths, qui s'est rendu dans le pays la semaine dernière. « J'ai rencontré des familles qui ont partagé leurs histoires de choc et de dévastation. Nous devons être à leurs côtés dans leurs heures les plus sombres et veiller à ce qu'elles reçoivent le soutien dont elles ont besoin ».

Des besoins énormes

Dans une déclaration à la presse, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a rappelé que la Türkiye abrite le plus grand nombre de réfugiés au monde et « fait preuve d'une énorme générosité envers ses voisins syriens depuis des années ».

« Le moment est venu pour le monde de soutenir le peuple de Türkiye, tout comme il s'est montré solidaire d'autres personnes en quête d'aide », a-t-il ajouté. « Les besoins sont énormes, les gens souffrent et il n'y a pas de temps à perdre. J'exhorte la communauté internationale à intensifier et à financer intégralement cet effort critique en réponse à l'une des plus grandes catastrophes naturelles de notre époque ».

Cet appel de fonds a été annoncé deux jours après un autre appel humanitaire de 397 millions de dollars pour aider la population du nord de la Syrie, qui a également été ravagé par les tremblements de terre de la semaine dernière.

Plus de 9 millions de personnes en Türkiye ont été directement touchées par cette catastrophe unique en une génération, plus de 35.000 personnes ayant perdu la vie, selon le dernier bilan du gouvernement turc au 15 février, a indiqué le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), qui est dirigé par M. Griffiths.

Plus de 40.000 bâtiments endommagés

Les tremblements de terre ont frappé au plus fort de l'hiver, laissant des centaines de milliers de personnes - y compris de jeunes enfants et des personnes âgées - sans accès à un abri, de la nourriture, de l'eau, des radiateurs et des soins médicaux par des températures glaciales. Quelque 47.000 bâtiments ont été détruits ou endommagés et des milliers de personnes ont trouvé refuge dans des abris temporaires à travers la Türkiye.

Des écoles, des hôpitaux et d'autres services essentiels ont été endommagés ou détruits par les tremblements de terre. De nombreuses familles ont été séparées, des centaines d'enfants étant désormais orphelins ou incapables de retrouver leurs parents.

De plus, la Türkiye accueille le plus grand nombre de réfugiés au monde. Plus de 1,74 million de réfugiés vivent dans les 11 provinces touchées par les tremblements de terre, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

L'ONU coordonne les efforts de milliers de secouristes dans les provinces d'Adiyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş et Malatya, et les organisations humanitaires ont commencé des opérations de secours dans les zones les plus durement touchées, à l'appui de la réponse menée par le gouvernement. L'ONU et ses partenaires fournissent des repas chauds, de la nourriture, des tentes, des vêtements d'hiver chauds, des couvertures, des matelas et des ustensiles de cuisine aux personnes dans le besoin et envoient des fournitures médicales et du personnel dans les zones touchées. Un soutien psychosocial est fourni et des espaces adaptés aux enfants et des espaces sûrs pour les femmes sont en cours de création.

Le financement du nouvel appel de fonds ciblera 5,2 millions de personnes. Les ressources permettront aux organisations humanitaires d'intensifier rapidement leurs opérations pour soutenir les efforts de réponse dirigés par le gouvernement dans des domaines tels que la sécurité alimentaire, la protection, l'éducation, l'eau et les abris.