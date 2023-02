Conférence de Munich sur la sécurité : le président Ilham Aliyev participe à une table ronde sur la sécurité énergétique  MIS A JOUR VIDEO

Munich, 17 février, AZERTAC

Vendredi 17 février, une table ronde sur « Pipe dreams : Future-Proofing Energy Security » s’est tenue en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité.

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a pris part à la table ronde.

Abordant la contribution de l'Azerbaïdjan à la sécurité énergétique de l'Europe, le chef de l'Etat a déclaré que l'augmentation de l'approvisionnement en gaz de l'Azerbaïdjan l'année dernière était une contribution à court terme à la sécurité énergétique de l'Europe. Le président azerbaïdjanais a noté que l'objectif à moyen et long terme est l'expansion du corridor gazier sud proposé par l'Azerbaïdjan. Le président Ilham Aliyev a souligné que d'ici 2027, il est prévu d'augmenter le transport de gaz via le TAP des 11 milliards de mètres cubes actuels à 20 milliards de mètres cubes, et via TANAP des 16 milliards de mètres cubes à 31 milliards de mètres cubes.

Rappelant qu’un mémorandum d’entente sur le partenariat stratégique dans le domaine de l’énergie avait été signé l’année dernière entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne à Bakou avec la participation de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le chef de l’Etat a souligné que la coopération entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne dans le domaine de l’énergie continuerait à s’étendre conformément à ce document.

Affirmant la présence du rôle particulier des énergies renouvelables dans la coopération entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne, le président Ilham Aliyev a souligné que l’Azerbaïdjan avait récemment pris un certain nombre de mesures importantes dans ce domaine. Le chef de l’Etat a souligné qu’un certain nombre de projets dans ce sens avaient déjà été mis en œuvre en Azerbaïdjan, et divers documents sur la production d’énergie jusqu’à 25 gigawatts avaient été signés. Le président azerbaïdjanais a déclaré que cela permettrait d’exporter, en plus de la consommation intérieure, l’énergie verte produite par l’Azerbaïdjan vers l’Europe, ce qui contribuera à la sécurité énergétique de l'Europe à moyen et long terme. Le président Ilham Aliyev a souligné que l’Azerbaïdjan continuerait à jouer un rôle important dans la sécurité énergétique de l’Europe.

D’autres intervenants à la table ronde ont particulièrement souligné la contribution de l’Azerbaïdjan à la sécurité énergétique de l’Europe au cours de la période écoulée, notamment l’année dernière, ont salué la coopération avec l’Azerbaïdjan dans ce domaine et se sont déclarés convaincus qu’elle serait durable.