Ilham Aliyev invite les entreprises membres du Comité oriental de l’économie allemande à effectuer une visite en Azerbaïdjan

Bakou, 17 février, AZERTAC

« L’Azerbaïdjan est une destination attrayante pour les investisseurs étrangers », a dit le président Ilham Aliyev lors de sa rencontre avec le directeur général du Comité oriental de l’économie allemande, Michael Harms, à Munich.

Le président Ilham Aliyev a informé Michael Harms des réformes en cours dans divers domaines, notamment douaniers et fiscaux.

Le chef de l’Etat a également fourni des informations sur les mesures prises en vue d’établir des zones de libre-échange et d’accroître les capacités de logistique et de transport en Azerbaïdjan. Le président azerbaïdjanais a fait savoir qu’il existait de nombreuses opportunités pour l’activité des entreprises allemandes en Azerbaïdjan et a invité les entreprises membres du Comité oriental de l’économie allemande à effectuer une visite de familiarisation dans son pays.

Le président Ilham Aliyev a souligné qu’il y avait aussi de larges opportunités pour la représentation des entreprises allemandes dans les travaux de restauration et de reconstruction dans les terres libérées.