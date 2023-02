Ilham Aliyev : L’objectif à moyen et long terme est l’expansion du Corridor gazier méridional

Bakou, 17 février, AZERTAC

« L’augmentation de l’approvisionnement en gaz de l'Azerbaïdjan l'année dernière était une contribution à court terme à la sécurité énergétique de l'Europe. L’objectif à moyen et long terme est l’expansion du Corridor gazier méridional proposé par l’Azerbaïdjan », a souligné Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan, dans son intervention au cours de la table ronde intitulée « Pipe dreams : Future-Proofing Energy Security », organisée en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité.

« Il est prévu d’augmenter, d'ici 2027, le transport de gaz via le TAP des 11 milliards de mètres cubes actuels à 20 milliards de mètres cubes, et via TANAP des 16 milliards de mètres cubes à 31 milliards de mètres cubes », a précisé le président Ilham Aliyev.

Rappelant qu’un mémorandum d’entente sur le partenariat stratégique dans le domaine de l’énergie avait été signé l’année dernière entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne à Bakou avec la participation de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, Ilham Aliyev a souligné que la coopération entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne dans le domaine de l’énergie continuerait à s’étendre conformément à ce document.