Le président Ilham Aliyev : L’Azerbaïdjan continuera à jouer un rôle important dans la sécurité énergétique de l’Europe

Bakou, 17 février, AZERTAC

« Les énergies renouvelables ont un rôle particulier dans la coopération entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne et l’Azerbaïdjan a récemment pris un certain nombre de mesures importantes dans ce domaine », a fait savoir le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son intervention lors de la table ronde portant sur le thème « Pipe dreams : Future-Proofing Energy Security » tenue en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité.

Le président de la République a souligné qu’un certain nombre de projets dans le domaine de l’énergie avaient déjà été mis en œuvre en Azerbaïdjan et divers documents sur la production d’énergie jusqu’à 25 gigawatts avaient été signés. Le chef de l’Etat a déclaré que cela permettrait d’exporter, en plus de la consommation intérieure, l’énergie verte produite par l’Azerbaïdjan vers l’Europe, ce qui contribuera à la sécurité énergétique de l’Europe à moyen et long terme.

Le président Ilham Aliyev a souligné que l’Azerbaïdjan continuerait à jouer un rôle important dans la sécurité énergétique de l’Europe.