Entretien du président Ilham Aliyev avec le président du Conseil européen Charles Michel  MIS A JOUR VIDEO

Munich, 17 février, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev s’est entretenu avec le président du Conseil européen Charles Michel à Munich, vendredi 17 février.

Lors de la rencontre, les parties ont discuté de la normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, les négociations sur un traité de paix et le processus de paix de Bruxelles.

Le président Ilham Aliyev a déclaré que l’Azerbaïdjan soutenait le processus de paix de Bruxelles.

Charles Michel a fait savoir que l’Union européenne poursuivrait ses efforts en matière de normalisation des relations, de négociations sur un traité de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et la garantie de la stabilité et de la sécurité dans le Caucase du Sud.

Au cours de l’entretien, les parties ont également échangé sur les activités de la mission de l’Union européenne en Arménie.