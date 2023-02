Munich : le président azerbaïdjanais rencontre le président de la Conférence des rabbins européens MIS A JOUR

Munich, 17 février, AZERTAC

Vendredi 17 février, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a rencontré à Munich le président de la Conférence des rabbins européens, Pinchas Goldschmidt.

Le chef de l’Etat a déclaré lors de la réunion que la communauté juive avait toujours vécu dans un climat d’amitié, de fraternité et de compréhension mutuelle et était libre de pratiquer sa religion en Azerbaïdjan, ajoutant que des conditions y avaient été créées pour l’activité des synagogues.

Evoquant la communauté juive vivant dans la région de Gouba en Azerbaïdjan, le président Ilham Aliyev a souligné que le gouvernement avait toujours soutenu la communauté juive et régulièrement mis en place toutes les mesures pour améliorer ses conditions de vie. Le chef de l’État a déclaré que cela avait fait partie du mode de vie du peuple azerbaïdjanais au fil des millénaires.

Le président de la Conférence des rabbins européens Pinchas Goldschmidt a rappelé avec plaisir sa visite en Azerbaïdjan en 1997 et sa rencontre avec le leader national Heydar Aliyev, et a ajouté que la rencontre avec le leader national avait suscité de riches impressions chez lui. Il a souligné que l’activité de la communauté juive d’Azerbaïdjan repose sur des bases solides et a remercié le chef de l'Etat pour les conditions créées et l’attention portée à la communauté juive.

Pinchas Goldschmidt a dit que les conditions créées pour les représentants de différentes religions, y compris pour la communauté juive, constituent un exemple pour les autres pays. Il a déclaré avoir visité la région de Gouba et s’être familiarisé avec les conditions de vie de la communauté juive, ajoutant que l’existence de 13 synagogues l’avait profondément impressionné.

Le président de la Conférence des rabbins européens a salué le développement global des relations entre l’Azerbaïdjan et Israël, ajoutant que les communautés juives vivant dans différents pays avaient elles aussi contribué au développement de ces liens.

Le président Ilham Aliyev a souligné le développement réussi du partenariat et de l’amitié entre l’Azerbaïdjan et Israël dans divers domaines. Le chef de l’Etat s’est dit convaincu que l’ouverture de l’ambassade d’Azerbaïdjan en Israël contribuerait considérablement au développement de ces relations.

L’intention des représentants de la communauté juive européenne d’effectuer une visite en Azerbaïdjan a été soulignée lors de l’entretien.