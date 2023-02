Rencontre du président azerbaïdjanais avec le ministre israélien de la Défense à Munich MIS A JOUR

Munich, 17 février, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a rencontré à Munich le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, le 17 février.

Le président Ilham Aliyev a félicité Yoav Gallant pour sa nomination au poste de ministre de la Défense d’Israël et a salué les contacts et les conversations téléphoniques entre lui et le ministre azerbaïdjanais de la Défense.

Le chef de l’Etat a noté que les relations entre l’Azerbaïdjan et Israël sont de nature amicale et partenariale, ajoutant que la coopération se développait dans divers domaines, y compris ceux de défense et militaro-technique.

Le président Ilham Aliyev s’est dit convaincu que le lancement de l’activité de l’ambassade d’Azerbaïdjan en Israël dans un proche avenir apporterait une plus grande contribution au développement des relations entre les deux pays.

Yoav Gallant a transmis les salutations des dirigeants de l’Etat d’Israël au chef de l'Etat.

Le président Ilham Aliyev a remercié pour les salutations et a demandé à Yoav Gallant de leur transmettre les siennes.

Le ministre Yoav Gallant a salué le développement des relations entre les deux pays et a rappelé sa visite en Azerbaïdjan, ajoutant que les conditions créées pour la communauté juive dans la ville de Gouba l’avaient beaucoup impressionné.

Au cours de la réunion, les parties ont procédé à un échange de vues sur d’autres questions d’intérêt commun.