Le Premier ministre pakistanais s’engage à continuer de livrer des tentes aux victimes du séisme en Türkiye

Bakou, 17 février, AZERTAC

Le Premier ministre pakistanais prévoit de rencontrer les manufacturiers de tentes au Pakistan, afin de fournir plus d'abris aux habitants du sud de la Türkiye, où des millions de personnes ont été déplacées par les séismes catastrophiques de la semaine dernière, selon l’Agence Anadolu.

Shehbaz Sharif, qui était en Türkiye après les tremblements de terre de magnitude 7,7 et 7,6 degrés sur l’échelle de Richter, a déclaré à Anadolu (AA) au cours d'une interview exclusive, que lorsqu'il rentrera au Pakistan vendredi, il rencontrera les fabricants de tentes et leur demandera de produire des tentes hivernales "le plus rapidement possible avec la plus haute qualité".

"Et ils devront honorer leurs engagements, car nos frères et sœurs de Türkiye ont un besoin urgent de tentes", a promis Sharif.

"Nous espérons que d'ici la fin de ce mois, nous serons en mesure d'envoyer environ 1 300 tonnes de secours", a-t-il déclaré, ajoutant qu'"au mois de mars, 1 700 tonnes supplémentaires et en avril, environ 600 tonnes de secours seront envoyées", dont la majeure partie sera composée de tentes hivernales.

Sharif a déclaré que le Pakistan et la Türkiye "sont comme deux âmes et un seul cœur", ajoutant qu'il a immédiatement appelé le président turc,Recep Tayyip Erdogan, lorsqu'il a entendu la nouvelle des tremblements de terre, pour présenter ses condoléances et toute la solidarité du Pakistan.

"Mais cette dévastation dépasse l'imagination. C'est une perte colossale. Ainsi, aucune aide ne sera suffisante", a déclaré Sharif.

"Nous avons pu transporter plus de 500 tonnes de biens de secours pour nos frères turcs, en particulier ceux touchés par ces secousses dans le sud de la Türkiye, sous forme de tentes hivernales, de couvertures et autres articles de secours, ainsi que des équipes de sauvetage et des équipes médicales", a-t-il déclaré.

"Et je suis heureux de partager avec vous que notre équipe a pu sauver au moins 14 personnes des décombres… Alhamdulillah, elles sont en vie", a-t-il ajouté.

Sharif a déclaré que le Pakistan et la Türkiye sont comme une famille et "nous vivrons et mourrons ensemble. C'est un esprit. C'est la motivation. C'est des liens qui remontent à des siècles".

- La Türkiye a aidé le Pakistan dans le passé

Le Premier ministre pakistanais a déclaré que chaque fois que le Pakistan avait besoin d'aide, le gouvernement turc, le peuple et le président Erdogan "ont fait un effort supplémentaire pour aider leurs frères et sœurs, qu'il s'agisse du tremblement de terre en 2005, des inondations de 2010 ou des inondations l'année dernière au Pakistan".

Lorsque les inondations ont frappé le Pakistan en 2010, Erdogan s'est personnellement rendu dans les zones touchées et les organisations turques ont aidé aux efforts de reconstruction, a-t-il rappelé.

"Et ma sœur, Madame Emine Erdogan, a offert son bracelet aux victimes des inondations. Quel autre exemple de générosité et le plus haut niveau d'empathie pourrait être meilleur que cela ? Cela ne peut être fait que par des frères et sœurs. C'est l'esprit", a déclaré le Premier ministre Sharif.

Dans cet esprit de solidarité, Sharif a appelé les Pakistanais à se montrer totalement solidaires de la Türkiye.

Des membres du Cabinet et du Parlement pakistanais ont également fait don d'un mois de salaire au profit des victimes des séismes, a-t-il fait savoir.

- Une réunion urgente de l'OCI

Le Premier ministre pakistanais a également suggéré que l'Organisation de la coopération islamique (OCI) convienne d’une réunion d'urgence pour discuter et décider d'un "paquet d’aides immédiates pour le peuple de Türkiye".

"La communauté internationale doit jouer un rôle. Parce qu'aujourd'hui, c'est la Türkiye, mais Dieu nous en préserve, demain un autre pays pourrait être touché. Aujourd'hui, la Türkiye a besoin d'un soutien international. Demain, quelqu'un d'autre pourrait être désespérément dans le besoin, et nous allons tous intervenir pour aider", a-t-il souligné.

"Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour le bien-être du peuple de Türkiye", a affirmé le Premier ministre pakistanais.

Sharif a également déclaré que les Turcs avaient collecté près de 6 milliards de dollars, grâce à une campagne de dons diffusée sur les chaînes de télévision turques, qualifiant cette initiative d'"exemple remarquable de générosité, de philanthropie, de bonté et de considération".

"Je pense que les habitants de Türkiye ont gagné le plus grand respect, non seulement du peuple pakistanais, mais du monde entier. Donc, je pense qu'il est grand temps que la communauté internationale se manifeste", a-t-il conclu.

Selon le dernier bilan annoncé par les autorités turques, on dénombre 38 044 décès.