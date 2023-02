Séisme en Türkiye : le bilan s’alourdit à 39 672 morts

Bakou, 18 février, AZERTAC

Le ministre turc de l'Intérieur, Suleyman Soylu, a partagé le dernier bilan des victimes des séismes de Kahramanmaras qui s'élève désormais à 39 672 décès, indique l’agence Anadolu.

Soylu s'est exprimé en direct vendredi sur la chaine de télévision CNN Türk, afin de donner des détails sur le déroulement des travaux de recherche et sauvetage sur le terrain.

Il a tout d'abord partagé le dernier bilan concernant les victimes des tremblements de terre qui s'aggrave un peu plus chaque heure.

"Jusqu'à maintenant, on dénombre 39 672 décès" a-t-il indiqué.

Il a rappelé que depuis les premières heures, tous les ministres sont sur le terrain afin de coordonner les effectifs, avant d'indiquer que son avion à tenter d'attérir à l'aérioport de Kahramanmaras le 6 février 2023 à 08h15 mais, voyant que cela n'était pas possible, ils ont été déroutés vers l'aéroport de Gaziantep.

"J'espère qu'Allah préservera quiconque d'une telle catastrophe" a-t-il souhaité.

Un séisme d’une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter, a secoué la Türkiye et la Syrie, lundi 6 février à l'aube, suivi d'un autre tremblement de terre quelques heures plus tard à 13h24, d'une magnitude de 7,6. Les secousses ont causé d'énormes pertes humaines et des dégâts matériels importants dans les deux pays.