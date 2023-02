L’ICESCO et l’Organisation internationale pour les migrations signent un accord de coopération pour la mise en œuvre de programmes conjoints

Bakou, 18 février, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) ont signé un accord de coopération et de partenariat pour la mise en œuvre de nombre de programmes, de projets et d’activités visant à protéger et à renforcer les capacités des migrants, à garantir leurs droits dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la culture, et à contribuer à relever les défis qui entravent la gouvernance des migrations, indique le site officiel de l’ICESCO.

L’accord a été signé jeudi 16 février 2023 au siège de l’ICESCO à Rabat en présence de Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, de Dr Abdelilah Benarafa, Directeur général adjoint de l’ICESCO, et de Mme Oguchi Daniels, Directrice générale adjointe de l’OIM chargée des opérations, en présence des chefs de secteur et de département et des experts de l’ICESCO, ainsi que de la délégation de l’OIM.

Dans son allocution prononcée à l’occasion de la signature dudit accord, Dr AlMalik s’est félicité de la coopération entre l’ICESCO et l’OIM qui œuvre à la protection des droits humains des groupes vulnérables contraints de quitter leur pays, ce qui est conforme à la vision et aux orientations stratégiques de l’ICESCO, en appelant à ce que cet accord soit un point de départ pour le développement futur du partenariat et de la coopération entre les deux organisations.

Pour sa part, Mme Oguchi Daniels a affirmé que l’ICESCO et l’OIM partagent le même objectif humanitaire, à savoir la promotion des droits des migrants, en précisant que la signature de l’accord renforce le rôle des deux organisations dans l’amélioration des conditions des migrants réguliers et irréguliers et leur protection.

Les termes de l’accord de coopération prévoyaient le renforcement du partenariat entre l’ICESCO et l’OIM en matière de santé, d’éducation, de culture, des sciences, d’innovation, d’environnement, de changement climatique, d’intégration des migrants, de promotion de leurs capacités et leur qualification, d’amélioration de leurs opportunités d’accès au marché du travail et de sensibilisation aux chartes internationales pour une migration sûre et régulière afin d’atteindre les objectifs de développement durable.

L’accord stipule également que les représentants des deux organisations convoqueront et assisteront à des réunions et conférences liées aux domaines d’intérêt commun, échangeront des informations, des expériences et des documents ayant trait à leurs initiatives et programmes, soutiendront des activités, mettront en œuvre des programmes conjoints et œuvreront à accorder le statut d’observateur à l’OIM afin qu’elle puisse assister aux réunions du Conseil exécutif de l’ICESCO.