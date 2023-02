Entretien du président azerbaïdjanais avec le PDG de Leonardo MIS A JOUR VIDEO

Munich, 18 février, AZERTAC

Le 18 février, le président de la République Ilham Aliyev a rencontré, à Munich, le PDG de Leonardo, Alessandro Profumo.

Lors de la rencontre, le président Ilham Aliyev a noté l'existence de relations de partenariat stratégique entre l'Azerbaïdjan et l'Italie et a rappelé avec plaisir ses visites d'État et officielles en Italie.

Indiquant que l'Italie est le partenaire le plus proche de l’Azerbaïdjan dans l'Union européenne, le chef de l'Etat a souligné que la visite de trois ministres italiens en Azerbaïdjan ces derniers mois était un indicateur du développement des relations bilatérales, et qu’à cet égard, l’Azerbaïdjan attachait une importance particulière à la coopération avec « Leonardo », l'une des principales entreprises italiennes.

Le président azerbaïdjanais a souligné l'importance d'étendre davantage la coopération existante dans le domaine de l'industrie de la défense.

Le président Ilham Aliyev a attiré l'attention sur le développement réussi de la coopération dans le domaine de l'énergie entre l'Italie et l'Azerbaïdjan, notant que la participation de la société « Ansaldo Energia » dans la construction de la centrale thermique d’une capacité de 1280 MW en Azerbaïdjan en était un exemple.

Le président Ilham Aliyev a souligné que les entreprises italiennes contribuaient aux travaux de restauration et de construction dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l'occupation.

Le PDG de Leonardo, Alessandro Profumo, s’est déclaré prêt à contribuer au développement de la coopération, eu égard aux relations de partenariat stratégique entre l'Azerbaïdjan et l'Italie. Il a dit qu'il existait déjà des relations de coopération avec l'Azerbaïdjan dans divers domaines et qu'ils souhaitaient étendre encore plus la coopération dans le domaine de l'industrie de la défense.

Alessandro Profumo a déclaré qu'ils poursuivraient les contacts avec l'Azerbaïdjan.