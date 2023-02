Munich : le président azerbaïdjanais s’entretient avec le président de la Banque européenne d’investissement  MIS A JOUR VIDEO

Munich, 18 février, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, s’est entretenu le 18 février, à Munich, avec le président de la Banque européenne d’investissement (BEI), Werner Hoyer.

Le chef de l’Etat s’est dit satisfait de la coopération entre la Banque européenne d’investissement et l’Azerbaïdjan, déclarant que son pays entretenait des relations très étroites avec l’Union européenne.

Le président azerbaïdjanais a exprimé sa gratitude pour la participation étroite de la Banque européenne d'investissement en tant que partenaire financier dans le processus de mise en œuvre du projet de Corridor gazier méridional.

Donnant des informations sur le concept de transformation numérique, de développement et d’exportation des ressources énergétiques renouvelables, d’expansion des liaisons de transport, qui figurent à l’agenda de développement de l’Azerbaïdjan, le chef de l’Etat a fait savoir que la Banque européenne d’investissement pouvait être un partenaire proche de l’Azerbaïdjan dans tous les trois domaines.

Le président Ilham Aliyev a évoqué avec plaisir la visite en Azerbaïdjan de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et ses rencontres avec le président du Conseil européen Charles Michel.

Le chef de l’Etat a souligné le rôle joué actuellement par l’Azerbaïdjan dans l’approvisionnement énergétique de l’Union européenne et la signature du mémorandum d’entente sur le partenariat stratégique lors de la visite d’Ursula von der Leyen en Azerbaïdjan.

Le président Ilham Aliyev a souligné que l’Azerbaïdjan augmentait ses exportations de gaz vers le marché européen de l’énergie, et a également indiqué que son pays avait un grand potentiel d’énergie renouvelable dans le secteur azerbaïdjanais de la mer Caspienne et sur terre. À ce titre, le chef de l’État a mis en valeur l’importance du mémorandum d’entente signé entre l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Roumanie et la Hongrie, et a souligné que divers documents liés à la production d’énergie renouvelable jusqu’à 25 gigawatts avaient été signés avec des entreprises internationales partenaires, et que des travaux étaient en cours dans ce sens.

Le président Ilham Aliyev a fourni des informations sur les projets visant à accroître encore plus le potentiel de transport et de logistique de l’Azerbaïdjan, en tant que pays situé sur le Couloir médian, et à créer une zone de libre-échange, mettant l’accent sur l’existence de grandes opportunités de coopération dans ce domaine. En même temps, il a déclaré qu’un climat d'investissement attractif avait été créé en Azerbaïdjan.

Le président de la Banque européenne d’investissement, Werner Hoyer, a fait savoir que la ligne stratégique mentionnée par le président Ilham Aliyev était pleinement conforme à la stratégie de financement de l’institution financière dirigée par l’Union européenne, ainsi qu’aux objectifs énoncés dans la stratégie « EU Global Gateway » adoptée par l’Union européenne, et il a souligné qu’il s’est dit intéressé par la coopération avec l’Azerbaïdjan dans ces domaines. Il a souligné que la Banque européenne d’investissement soutenait étroitement surtout le concept « d’énergie verte ».

Werner Hoyer a souligné que le président Ilham Aliyev avait utilisé avec sagesse les ressources financières du pays pour mettre en œuvre des projets qui servent le développement à long terme de l’Azerbaïdjan. Il a également exprimé ses remerciements pour le rôle de l’Azerbaïdjan dans l’assurance de la sécurité énergétique de l’Union européenne.

Au cours de l’entretien, les parties ont convenu de poursuivre les contacts au niveau des délégations et de déterminer des projets communs d’intérêt mutuel.