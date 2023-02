Le président Ilham Aliyev : Il y a un grand potentiel pour développer les relations économiques et commerciales avec le Kurdistan irakien

Bakou, 18 février, AZERTAC

Il existe des liens historiques et culturels communs entre le Kurdistan irakien et l'Azerbaïdjan. Cette région entretient des relations très étroites avec la Türkiye et des projets de coopération conjoints peuvent être envisagés à cet égard, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, lors de sa rencontre avec le président du Kurdistan irakien, Nechirvan Barzani, à Munich.

Affirmant qu'il existait des relations fraternelles entre l'Azerbaïdjan et la Türkiye, le président Ilham Aliyev a déclaré que des mécanismes de coopération tripartite dans ce cadre pourraient être envisagés à l'avenir.

Le chef de l'Etat a indiqué qu'il y avait un grand potentiel pour le développement des relations économiques et commerciales avec le Kurdistan irakien. Désormais, il est possible d'examiner l'établissement des relations directes entre les milieux d'affaires, ainsi que la création de diverses institutions sous la forme d'un conseil d'entreprise.

Le président Ilham Aliyev a invité Nechirvan Barzani à effectuer une visite en Azerbaïdjan.