Le président azerbaïdjanais : L’Azerbaïdjan a augmenté ses exportations de gaz vers le marché européen de l’énergie

Bakou, 18 février, AZERTAC

« L’Azerbaïdjan a augmenté ses exportations de gaz vers le marché européen de l’énergie », a fait savoir Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan, au cours de son entretien avec Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement, à Munich.

Le chef de l’Etat a également souligné que son pays disposait d’un grand potentiel d’énergie renouvelable dans le secteur azerbaïdjanais de la mer Caspienne et sur terre.

À ce titre, le chef de l’État a mis en valeur l’importance du mémorandum d’entente signé entre l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Roumanie et la Hongrie, et a souligné que divers documents sur la production d’énergie renouvelable jusqu’à 25 gigawatts avaient été signés avec des entreprises internationales partenaires, et que des travaux étaient en cours dans ce sens.