Ilham Aliyev : A première vue, il y a des progrès dans la position de l’Arménie, mais c’est insuffisant

Bakou, 18 février, AZERTAC

« A première vue, il y a des progrès dans la position de l’Arménie, mais c’est insuffisant. C’est donc la principale question discutée », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors d’une interview à des chaînes de télévision à Munich.

« La situation sur la route Latchine-Khankendi a également été évoquée. J’ai réitéré la position de l’Azerbaïdjan selon laquelle il n’est pas question d’un quelconque blocus. Plus de 2 500 camions et véhicules du Comité international de la Croix-Rouge ont traversé la route depuis le 12 décembre, et comment ces véhicules auraient-ils pu passer s’il y avait un blocus ? En d’autres termes, il s’agit d’une accusation sans fondement contre l’Azerbaïdjan, nous la rejetons, et je peux dire que cette position a été accueillie avec compréhension lors de toutes les réunions que j’ai eues », a fait savoir le président azerbaïdjanais.