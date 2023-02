Le président azerbaïdjanais : Ce serait bien si l’Arménie et l’Azerbaïdjan établissaient de manière bilatérale des points de contrôe à la frontière arméno-azerbaïdjanaise

Bakou, 18 février, AZERTAC

« L’Union européenne, elle aussi, est consciente de notre position. Nous exigeons à juste titre que l’exploitation illégale de nos gisements soit arrêtée et je suis sûr que nos militants sociaux n’abandonneront pas leur honorable mission jusqu’à ce que cela soit réalisé. Aujourd’hui aussi, j’ai essayé de faire passer ce message », a fait savoir le président Ilham Aliyev dans une interview accordée à des chaînes de télévision à Munich.

« J’ai également déclaré qu’il serait bon que l’Arménie et l’Azerbaïdjan établissent de manière bilatérale des points de contrôle à la frontière arméno-azerbaïdjanaise. Nous avons fait cette proposition et l’avons officialisée aujourd’hui. Auparavant, cette proposition était communiquée par des canaux non officiels. L’Arménie n’a exprimé aucune position », a précisé le chef de l’Etat.