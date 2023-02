Le président de la République : Des points de contrôle devraient être établis aux deux extrémités du corridor de Zenguézour et à la frontière entre la région de Latchine et l’Arménie

Bakou, 18 février, AZERTAC

« Ce serait bien si l’Arménie et l’Azerbaïdjan établissaient de manière bilatérale des points de contrôle à la frontière arméno-azerbaïdjanaise. Nous avons fait cette proposition et l’avons officialisée aujourd’hui. Auparavant, cette proposition était communiquée par des canaux non officiels. L’Arménie n’a exprimé aucune position. Ils ont probablement besoin de temps pour en discuter », a déclaré le président Ilham Aliyev lors d'une interview sur les chaînes de télévision à Munich.

« Mais notre première impression est que l’Europe et l’Amérique considèrent notre proposition comme logique. C’est certainement un facteur important dans la normalisation des relations entre les deux pays. Car si on parle de délimitation des frontières, c’est impossible sans points de contrôle. Si nous parlons de l’ouverture des communications, bien sûr, des points de contrôle devraient être établis aux deux extrémités du corridor de Zenguézour et à la frontière entre la région de Latchine et l’Arménie », a souligné le président azerbaïdjanais.