Le président Ilham Aliyev : La nouvelle situation géopolitique a créé des avantages pour l’Azerbaïdjan quant aux projets de communication

Bakou, 18 février, AZERTAC

« La nouvelle situation géopolitique a créé certains avantages pour l’Azerbaïdjan en ce qui concerne les projets de communication », a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son intervention lors d'une session plénière portant sur la sécurité dans le Caucase du Sud.

« Dans le même temps, ont été obtenus certains avantages, notamment en ce qui concerne les projets de communication. L’Azerbaïdjan a investi pendant de nombreuses années dans la création de moyens de transport, de logistique et d’infrastructures modernes. Et maintenant, le détournement du transport de marchandises de l’Asie centrale vers l’Europe via l’Azerbaïdjan crée des opportunités supplémentaires », a noté le chef de l'Etat.