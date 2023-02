Ilham Aliyev : Il est nécessaire que l’Azerbaïdjan et l’Arménie démontrent la volonté de mettre fin à l’hostilité

Bakou, 18 février, AZERTAC

« L’Azerbaïdjan et l’Arménie doivent démontrer la volonté de mettre fin à la haine et l'hostilité mutuelles de longue date. C’est nécessaire », a déclaré le président Ilham Aliyev dans son intervention au cours d’une session plénière sur la sécurité dans le Caucase du Sud, organisée dans le cadre de la Conférence de Munich sur la sécurité.

« Nous travaillons actuellement sur un traité de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Nous espérons pouvoir le conclure prochainement. Et je pense que cela pourrait être, pour les pays qui ont de graves désaccords historiques, un bon exemple de se rassembler et tourner la page de l’hostilité », a souligné le chef de l'Etat.