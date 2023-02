Le président azerbaïdjanais : Nous comprenons tous qu’il devrait y avoir une approche à deux vecteurs relative à la situation dans la région

Bakou, 18 février, AZERTAC

« Nous comprenons tous qu’il devrait y avoir une approche à deux vecteurs de la situation dans la région », a souligné le président Ilham Aliyev lors d'une allocution lors d'une session plénière portant sur la sécurité dans le Caucase du Sud dans le cadre de la Conférence de Munich sur la sécurité.

« Pour autant que nous comprenions dans nos communications avec nos partenaires américains et de l’Union européenne, et aussi, pour autant que j’ai compris de la rencontre trilatérale d’aujourd’hui avec le Premier ministre Pachinian, qui a été organisée par le secrétaire Blinken, nous comprenons tous qu’il devrait y avoir une approche à deux vecteurs relative à la situation dans la région. Premièrement, celui des pourparlers de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Deuxièmement, celui des communications de l’Azerbaïdjan avec la population arménienne du Karabagh », a précisé le chef de l’État.