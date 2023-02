Le président Aliyev : L’Azerbaïdjan ne peut pas oublier les trente ans d’occupation

Bakou, 19 février, AZERTAC

« Nous ne pouvons pas sortir du contexte la situation actuelle dans le Karabagh ou nos communications avec la communauté arménienne là-bas, et simplement oublier les trente ans d’occupation, oublier qu’un territoire égal à celui du Liban est totalement en ruine, et cela a été fait pas par des extraterrestres, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son intervention à une session plénière sur la sécurité dans le Caucase du Sud.

« Cela a été fait par nos voisins qui ont occupé nos terres, ont causé à un million d’Azerbaïdjanais de rester sans abri, ont détruit 65 mosquées sur 67, les ont profanées. Et puis, quand nous les expulsons, ils demandent maintenant justice. Eux, qui ont occupé nos terres pendant 30 ans, nous accusent d’occupation », a précisé le chef de l’Etat.

« Et il ne faut pas oublier non plus que la déclaration trilatérale du novembre 2020, à laquelle le Premier ministre a fait référence, est en fait l’acte de capitulation de l’Arménie », a ajouté le président Ilham Aliyev.