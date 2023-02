Le président Aliyev : Les Arméniens du Karabagh sont des citoyens azerbaïdjanais

Bakou, 19 février, AZERTAC

« Les Arméniens du Karabagh sont des citoyens azerbaïdjanais », a déclaré le président Ilham Aliyev dans son intervention lors d’une session plénière sur la sécurité dans le Caucase du Sud dans le cadre de la Conférence de Munich sur la sécurité.

« Les Arméniens du Karabagh sont des citoyens azerbaïdjanais, ils constituent une minorité. L’Azerbaïdjan est un pays multiethnique. Et toutes les minorités en Azerbaïdjan jouissent des mêmes droits et privilèges, y compris des droits culturels, linguistiques et autres, ainsi que de la sécurité », a souligné Ilham Aliyev.