Le président azerbaïdjanais : Le Groupe de Minsk a déjà pris sa retraite et n’existe pas en fait

Bakou, 19 février, AZERTAC

« Le soi-disant ancien Groupe de Minsk a déjà pris sa retraite et n’existe pas en fait. Il n’existe peut-être que sur le papier. Par conséquent, les anciens coprésidents du Groupe de Minsk, qui n’a en fait fourni aucun résultat pendant 28 ans, ont encore une certaine influence sur la situation. Par conséquent, nous avons une plateforme qui est hébergée par les États-Unis, par la Russie et maintenant par l’Union européenne, mais plus par la France », a affirmé le président azerbaïdjanais.

Selon le président Ilham Aliyev, la France n’est pas là en raison de la position pro-arménienne unilatérale du gouvernement français. « Et il est clair que lorsque vous êtes médiateur, vous ne pouvez pas prendre parti, et vous ne pouvez pas démontrer que vous prenez parti », a précisé le chef de l’Etat.