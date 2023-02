Le président azerbaïdjanais : Notre guerre était une guerre de libération

Bakou, 19 février, AZERTAC

« Notre guerre était une guerre de libération », a affirmé le président Ilham Aliyev dans son intervention pendant une session plénière portant sur la sécurité dans le Caucase du Sud, tenue dans le cadre de la Conférence de Munich sur la sécurité.

« Nous nous sommes battus sur notre territoire. Notre guerre était une guerre de libération. Donc, c’était une guerre juste. Ce n’était pas une guerre d’occupation. Et c’est pourquoi nous n’avons pas eu un seul soldat qui a quitté le champ de bataille. Pendant 44 jours, lorsque nos villes et villages ont été bombardés par les missiles Iskander, personne n’a quitté le champ de bataille. En Arménie, il y a eu 11 000 déserteurs. Pourquoi ? Non pas parce qu’ils perdaient sur le champ de bataille, parce que leur guerre était la guerre d’occupation. Il n’y avait aucune motivation pour les personnes nées en Arménie d’aller en Azerbaïdjan et de se battre pour les terres qui ne sont pas les leurs », a souligné le chef de l’Etat.