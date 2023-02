La 25ème session de l’Académie internationale du Fiqh islamique débutera aujourd’hui à Djeddah

Bakou, 20 février, AZERTAC

La vingt-cinquième session de la Conférence internationale de l'Académie islamique du Fiqh débutera aujourd’hui à Djeddah, en Arabie Saoudite, sous le généreux patronage de Son Altesse Royale le Prince Khaled Al-Faisal, Conseiller du Serviteur des Deux Saintes Mosquées et Gouverneur de la région de Makkah Al-Mukarramah, et en présence du Président de l'Académie, Son Excellence Sheikh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid, Son Excellence le Secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Hussein Ibrahim Taha, et le secrétaire général de l'Académie, Son Excellence le Dr Qutub Mustafa Sano.

La session se tiendra du 20 au 23 février 2023, avec la participation d'environ 200 universitaires des États membres de l'OCI, experts et spécialisés dans les sciences de la charia, l'économie, la médecine et la sociologie, pour discuter de 160 documents de recherche sur les enjeux et les sujets de la session.

Le cours aborde, à travers ses sessions scientifiques, un certain nombre de questions importantes aux dimensions économiques et sociales qui nécessitent un traitement jurisprudentiel particulier, notamment « Déclaration du règlement sur l'enseignement obligatoire, dans ses deux parties religieuses et laïques, pour les deux sexes en Islam », et "L'impact de la pandémie de Corona sur les dispositions des actes de culte, de la famille et des crimes" et "Les effets de la pandémie de Corona sur les dispositions des contrats, des transactions et des obligations financières" et "La décision de prier dans une langue autre que l'arabe, avec ou sans excuse, et la règle de prier derrière le téléphone et la radio.

Le cours aborde également "l'énoncé des dispositions et des contrôles des médias sociaux", "la vision juridique pour faire face au phénomène des personnes de filiation inconnue", "la décision sur l'avortement dû au viol et au changement de sexe dans l'Islam", et "le rôle des mécanismes islamiques de financement social pour soutenir le travail humanitaire dans les zones de conflits, de conflits et de catastrophes », et d'autres questions d'une grande importance pour de nombreux musulmans à travers le monde islamique.

Le secrétaire général de l'Académie islamique internationale du Fiqh, le Dr Mustafa Qutb Sano, a déclaré que la session est consacrée à l'étude des calamités et des développements contemporains et à leur diligence dans le but de clarifier les décisions juridiques appropriées pour eux par la publication de décisions juridiques. qui sont acceptables pour les érudits de la nation à l'époque actuelle.

Le Dr Sano a exprimé la gratitude de l'Académie au pays du siège, le Royaume d'Arabie saoudite, sous la direction du Serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz, et de son prince héritier et premier ministre, Son Altesse Royale le prince Mohammad bin Salman, pour son parrainage permanent de l'Académie, et son soutien notamment à cette session à travers sa délégation permanente auprès de l'OCI.

Il a également exprimé les remerciements et l'appréciation de l'Académie à Son Altesse Royale le Prince Khaled Al-Faisal pour son parrainage de cette session.

Il convient de noter que l'Académie internationale du Fiqh islamique est un organe scientifique mondial émanant de l’OCI.

Il a été créé à Makkah Al-Mukarramah en application de la décision de la troisième Conférence islamique au sommet de l'Organisation en janvier 1981, et son siège principal est à Djeddah, en Arabie saoudite.

Les membres de l'académie sont des juristes, des universitaires, des penseurs et des experts dans divers domaines des connaissances jurisprudentielles, culturelles, éducatives, scientifiques, économiques, sociales, naturelles et appliquées de différentes parties du monde islamique. sur le Saint Coran et la Sunna du Prophète - la déclaration des décisions de la charia sur les questions qui préoccupent les musulmans. Il s'intéresse également à l'étude des problèmes de la vie contemporaine et à leur diligence dans le but de fournir des solutions issues de l'héritage islamique et ouvertes au développement de la pensée islamique.