Abu Dhabi accueillera le Sommet mondial des femmes

Bakou, 20 février, AZERTAC

Abou Dhabi accueillera les 21 et 22 février le Sommet mondial des femmes pour discuter du rôle du leadership féminin dans l'établissement de la paix, de l'intégration sociale et de la prospérité.

Sous le patronage de Son Altesse Cheikha Fatima bint Moubarak, Présidente de l'Union Générale des Femmes (GWU), Présidente du Conseil Suprême pour la Maternité et l'Enfance, et Présidente Suprême de la Fondation pour le Développement de la Famille (FDF), le Sommet Mondial des Femmes 2023 est organisé par le Conseil Mondial des Communautés Musulmanes (TWMCC) en coopération avec le GWU, pour commémorer le 100ème anniversaire de l'obtention par les femmes du droit de vote aux élections.

La déclaration de mission du sommet indique que le leadership des femmes est essentiel à la consolidation de la paix, à l'intégration sociale et à la prospérité, notamment pour faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes à notre époque.

"Alors que nous entrons dans une nouvelle ère d'incertitude en raison de la pandémie mondiale, des conflits géopolitiques et du ralentissement économique, les femmes de différentes races, confessions et cultures devraient se donner la main pour relever les défis et apporter leur sagesse pour la consolidation de la paix, la reprise économique et l'inclusion sociale. Le rôle des femmes leaders, tel qu'il a été démontré lors d'autres crises, devrait être célébré et promu pour le progrès de l'humanité."

Les organisateurs ont souligné qu'il était temps d'engager une conversation mondiale impliquant des décideurs, des universitaires, des militants et des praticiens, afin de partager des perspectives, des expériences et des solutions pour le leadership des femmes sur des questions telles que l'inégalité des sexes, les violences domestiques et les désavantages politiques, entre autres.

Ce sommet de deux jours réunira d'éminentes femmes d'Etat, des chefs religieux, des entrepreneurs, des militants sociaux, des personnalités culturelles, des célébrités des médias et des universitaires de plus de 100 pays. Les intervenants et les participants aborderont une multitude de luttes auxquelles sont confrontées les femmes à ce moment critique de l'histoire de l'humanité et trouveront des moyens de jeter des ponts de paix, d'inclusion et de prospérité entre les communautés. (WAM)