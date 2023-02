L’Eurostat : la production dans la construction en baisse de 2,5% dans la zone euro et de 2,0% dans l’UE

Bakou, 20 février, AZERTAC

En décembre 2022, par rapport à novembre 2022, la production dans la construction, corrigée des variations saisonnières, a diminué de 2,5% dans la zone euro et de 2,0% dans l’UE, selon les premières estimations d’Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne.

En novembre 2022, la production dans la construction avait diminué de 0,1% dans la zone euro et avait augmenté de 0,1% dans l'UE. En décembre 2022, par rapport à décembre 2021, la production dans la construction a diminué de 1,3% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE. La moyenne annuelle de la production dans la construction pour l’année 2022, par rapport à l’année 2021, a augmenté de 2,3% dans la zone euro et de 2,6% dans l’UE.

Comparaison mensuelle par branches de la construction et par États membres

Dans la zone euro, en décembre 2022, par rapport à novembre 2022 la production a diminué de 4,0% pour la branche génie civil et de 2,3% pour la branche bâtiment. Dans l’UE, la production a diminué de 2,4% pour la branche génie civil et de 2,0% pour la branche bâtiment.

Parmi les États membres pour lesquels les données sont disponibles, les baisses mensuelles les plus importantes de la production dans la construction ont été observées en Allemagne (-8,0%), en Autriche (-7,6%) et en Pologne (-3,8%). Les plus fortes hausses ont été enregistrées en Slovénie (+10,6%), en Slovaquie (+9,5%) et en Suède (+4,3%).

Comparaison annuelle par branches de la construction et par États membres

Dans la zone euro, en décembre 2022, par rapport à décembre 2021, la production a diminué de 1,5% pour la branche génie civil et de 1,3% pour la branche bâtiment. Dans l’UE, la production a diminué de 0,9% pour la branche bâtiment, tandis qu’elle a augmenté de 0,6% pour la branche génie civil. Parmi les États membres pour lesquels les données sont disponibles, les plus fortes baisses annuelles de la production dans la construction ont été enregistrées en Allemagne (-8,2%), en Espagne (-6,3%) et en Autriche (-6,0%). Les plus fortes hausses ont été enregistrées en Slovénie (+74,5%), en Roumanie (+18,4%) et aux Pays-Bas (+4,9%).