L'Union européenne lance une mission de partenariat militaire avec le Niger

Bakou, 20 février, AZERTAC

L'Union européenne a annoncé, lundi, le lancement d'une mission de partenariat militaire avec le Niger, en vue d'appuyer le pays à lutter contre le terrorisme.

L'information a été révélée dans un communiqué officiel émis lundi par le Conseil européen.

« Le Conseil lance aujourd'hui une mission de partenariat militaire de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) au Niger (EUMPM Niger) afin de soutenir le pays dans sa lutte contre les groupes armés terroristes », a indiqué le communiqué.

« L'objectif de la mission de partenariat, officiellement établie le 12 décembre 2022 à la demande des autorités nigériennes, est de renforcer la capacité des forces armées nigériennes à contenir la menace terroriste, à protéger la population du pays et à assurer un environnement sûr et sécurisé dans le respect des droits de l'homme et du droit humanitaire international », a ajouté la même source.

Selon le Conseil européen, « l'EUMPM Niger soutiendra notamment la mise en place du Centre de Formation des Techniciens des Forces Armées » et « fournira des conseils et des formations spécialisées sur demande aux spécialistes des Forces armées nigériennes et soutiendra la création d'un nouveau bataillon de communication et d'aide au commandement ».

Le Niger est confronté depuis 2015 à des attaques terroristes alimentées par Boko Haram sur ses frontières Est et Sud avec le Tchad et le Nigeria et par les groupes armés opérant au Mali et au Burkina Faso sur la frontière Ouest.

Le pays abrite plusieurs bases militaires étrangères, notamment françaises, dont la présence est jugée inutile par une partie de l'opinion de plus en plus exaspérée par la persistance des attaques terroristes. (Anadolu)