Washington : l’aide américaine se poursuivra pour soutenir la Türkiye après le nouveau séisme

Bakou, 21 février, AZERTAC

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que l'aide de son pays fournie aux sinistrés allait se poursuivre, après le nouveau séisme qui a frappé le sud de la Türkiye, lundi soir, indique l’agence Anadolu.

"Nous sommes très préoccupés par ce nouveau tremblement de terre, qui a frappé des zones déjà dévastées en Türkiye et en Syrie", a-t-il écrit.

Dans ce contexte, il a souligné que les États-Unis poursuivront leur soutien total aux régions touchées par les séismes.

La Direction de gestion des catastrophes et des situations d'urgences (AFAD) a annoncé que deux nouveaux tremblements de terre ont frappé, lundi, la province de Hatay, dans le sud de la Türkiye. Ces séismes interviennent deux semaines seulement après des importants séismes qui ont secoué la région.

L'un des tremblements de terre a eu lieu vers 20h04, heure locale, dans le district de Defne à Hatay, d'une magnitude de 6,4, et l'autre a eu lieu trois minutes plus tard, avec l'épicentre dans le district de Samandag à Hatay, d'une magnitude de 5,8.

Le tremblement de terre a fait au moins trois morts et 294 blessés, dont 18 grièvement, selon l'AFAD et le ministre de la Santé Fahrettin Koca.

Le 6 février, les séismes de magnitude 7,7 et 7,6, dont l'épicentre était Kahramanmaras, ont frappé 11 autres provinces, notamment Hatay, Gaziantep, Malatya, Sanliurfa, Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Kilis, Osmaniye et Elazig. Plus de 13 millions de personnes ont été touchées par ces tremblements de terre.