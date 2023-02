Colloque de l’ICESCO sur le « ChatGPT » examine les opportunités et les défis des plateformes de l’IA

Bakou, 21 février, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a tenu, lundi 20 février 2023, un colloque scientifique de haut niveau sur le chatbot « ChatGPT » qui a connu des discussions riches et des idées et conceptions prospectives sur les opportunités et les défis des plateformes de l’intelligence artificielle, les services qu’elle peuvent rendre à l’humanité et les risques qui y sont associés en matière de sécurité, d’éthique, et d’autres, indique le site officiel de l’ICESCO.

Au début du colloque, qui a vu la participation de haut niveau de professeurs, de chercheurs et de spécialistes en IA, des versets du Saint Coran ont été récités, suivis du discours de Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, qui a souligné que l’Organisation est pleinement consciente du rôle des technologies et applications de l’IA dans le progrès des sociétés, et leur importance dans le développement de certains domaines comme la santé, l’éducation et la sécurité publique. À cet égard, il a appelé à utiliser les meilleures pratiques des technologies de l’IA et faire face à ses défis.

Le Directeur général de l’ICESCO a également déclaré que le colloque s’inscrit dans le cadre des efforts de l’Organisation dans le domaine de l’exploration des opportunités et des défis relatifs aux technologies de l’IA, notamment le « ChatGPT » et leur impact sur les sociétés. Et d’ajouter que l’ICESCO a lancé plusieurs programmes et projets dans ce domaine, en particulier ceux sur la protection de la vie privée et la lutte contre la cybercriminalité.

Par la suite, Dr Adel Smeda, expert au Secteur des Sciences et de la Technologie de l’ICESCO, a parlé de l’importance du colloque pour comprendre les domaines d’application et l’impact des technologies de l’IA sur les sociétés. Ensuite, Dr Idris El-Feghi, ingénieur en IA à « SomaDetect » au Canada, a fait une présentation appelée « Chatter avec l’avenir : la montée du « ChatGPT » parmi les technologies de l’IA », pour évoquer l’histoire de l’IA et les caractéristiques, fonctionnalités et capacités du « ChatGPT ».

De même, l’intervention du Prof. Paul Théron, Directeur du Bureau de recherches sur la résilience cybernétique du « Groupe Thales » en France, était sur l’éthique et les défis de l’interaction humaine avec « ChatGPT », soulignant que les technologies de l’IA ont des limites et ne peuvent pas simuler l’esprit humain dans de nombreux domaines.

De son côté, Prof. Salah Baina, Professeur à l’École Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes (ENSIAS) au Royaume du Maroc, a précisé que les technologies de l’IA sont capables d’évoluer et d’apprendre afin de développer constamment leur performance et leur capacité à exécuter les tâches, pour que les humains se concentrent sur des missions plus importantes.

Par ailleurs, au cours de la séance de travail intitulée : « Opportunités et défis du ChatGPT » modérée par Dr Muhammad Sharif, Conseiller au Secteur des Sciences et de la Technologie à l’ICESCO, ont eu lieu de riches discussions sur les opportunités prometteuses offertes par cette nouvelle technologie, et sa contribution au développement durable et à l’amélioration des services, en plus de faire face aux défis des technologies de l’IA.

Au terme du colloque, Dr Raheel Qamar, Chef du Secteur des Sciences et de la Technologie, a remis des écussons portant le logo de l’ICESCO à Dr Idris El-Feghi, Prof. Paul Théron et Prof. Salah Baina.