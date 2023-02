Le Directeur général de l’ICESCO reçoit l’ambassadeur de Türkiye à Rabat

Bakou, 21 février, AZERTAC

Dr. Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), a reçu M. Omer Faruk Dogan, Ambassadeur de la République de Türkiye auprès du Royaume du Maroc, avec lequel il a examiné les moyens de renforcer la coopération entre l’ICESCO et la Türkiye dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la culture, selon le site Internet de l’ICESCO.

Au début de cet entretien, tenu lundi 20 février 2023 au siège de l’ICESCO à Rabat, l’Ambassadeur de la République a exprimé sa profonde gratitude au Directeur général et au personnel de l’ICESCO pour leur sympathie et leurs condoléances à l’égard des victimes du tremblement de terre survenu en Türkiye, à travers la visite que Dr AlMalik et la délégation des dirigeants de l’ICESCO avaient effectuée la semaine dernière au siège de l’Ambassade de Türkiye à Rabat.

Pour sa part, le Directeur général a réitéré la prédisposition de l’Organisation à apporter à la République le soutien et l’assistance nécessaires dans ses domaines de compétence.

Par ailleurs, les deux parties ont examiné la possibilité d’établir une coopération fructueuse entre l’ICESCO et l’Agence turque de coopération et de coordination (TIKA) pour mettre en œuvre nombre de programmes et de projets humanitaires dans certains des pays africains les plus nécessiteux.